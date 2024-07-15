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Новак Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона
Серб снова проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович впервые с сезона-2005 не выиграл ни одного титула за первую половину сезона.
Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
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