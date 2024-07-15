  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона

Теннис
Обновлено

Серб снова проиграл

Новак Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович впервые с сезона-2005 не выиграл ни одного титула за первую половину сезона.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг парного турнира в Бостаде
yellow-arrow
Яспин Паолини попала на обложку итальянского Vogue
yellow-arrow
Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова станцевали танец чемпионов Уимблдона-2024
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости