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Сборная Италии по теннису объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса

Теннис

Янник Синнер вошел в состав

Сборная Италии по теннису объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Италии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Филиппо Воландри. В состав команды вошли победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер, а также Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли, а также Андреа Вавассори.

Напомним, итальянцы попали в квартет А и сыграют с национальными командами Голландии, Бельгии и Бразилии.

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