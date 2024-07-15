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Сборная Италии по теннису объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса
Янник Синнер вошел в состав
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Италии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.
Главным тренером команды выступит Филиппо Воландри. В состав команды вошли победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер, а также Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли, а также Андреа Вавассори.
Напомним, итальянцы попали в квартет А и сыграют с национальными командами Голландии, Бельгии и Бразилии.
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