Сборная Италии по теннису объявила состав на групповой этап Кубка Дэвиса

Мужская сборная Италии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Филиппо Воландри. В состав команды вошли победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер, а также Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли, а также Андреа Вавассори.

Напомним, итальянцы попали в квартет А и сыграют с национальными командами Голландии, Бельгии и Бразилии.