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Энди Маррей вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХІ века
Британец расположился в рейтинге на 80-м месте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" британский теннисист Энди Маррей попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии издания ESPN. В рейтинге Маррей занял 80-е место.
При выборе учитывали только результаты с 2000 года. На этой неделе назвали 25 спортсменов, которые занимают с 100-го по 76-е место.
Энди Маррей трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, девять лет подряд входил в десятку лучших (2008–2016), двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.
Энди Маррей планирует сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция). После этого он, скорее всего, завершит карьеру.
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