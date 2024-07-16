Энди Маррей вошел в топ-100 лучших спортсменов ХХІ века

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" британский теннисист Энди Маррей попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века по версии издания ESPN. В рейтинге Маррей занял 80-е место.

При выборе учитывали только результаты с 2000 года. На этой неделе назвали 25 спортсменов, которые занимают с 100-го по 76-е место.

Энди Маррей трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, девять лет подряд входил в десятку лучших (2008–2016), двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.

Энди Маррей планирует сыграть на Олимпийских играх в Париже (Франция). После этого он, скорее всего, завершит карьеру.