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Рафаэль Надаль: Алькарас станет одним из лучших в истории

Теннис

Испанец высказался о будущем своего соотечественника

Рафаэль Надаль: Алькарас станет одним из лучших в истории

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе, который стал победителем Уимблдона-2024.

"У меня сложилось впечатление, что мы говорим об игроке, который станет одним из лучших в истории. Это моё чувство. Он игрок с огромным потенциалом. Жизнь может быстро измениться, это правда. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но сегодня, если нам нужно предсказать, что произойдёт в его карьере, мы предсказываем удивительные вещи", — приводит слова Надаля Punto de Break.

Алькарас стал вторым испанцем в истории, выигравшим Уимблдон более одного раза. Первым стал Рафаэль Надаль. Однако Карлос стал первым в истории своей страны, кому удалось выиграть Уимблдон два года подряд.

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Рафаэль Надаль
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