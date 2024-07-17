Рафаэль Надаль выступит на US Open-2024

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выступит в мужском одиночном разряде на US Open — 2024. Теннисист воспользовался защищённым рейтингом, пишет Olly Tennis.

Надаль выступит на данном турнире впервые c 2022 года. На US Open — 2022 испанский теннисист в четвёртом круге сенсационно проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 в пользу представителя США.

16 июля, в матче первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) Рафаэль Надаль обыграл 21-летнего сына легендарного Бьорна Борга Лео (461-я ракетка мира).