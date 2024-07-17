Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек похвасталась ракеткой из конструктора Lego
Ранее теннисистка заключила соглашение с компанией
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" Ига Швёнтек поделилась кадрами новой ракетки на своей странице в социальной сети.
"После половины сезона, наполненного вызовами и хорошими моментами, у меня появилось буквально несколько дней, чтобы расслабиться и отдохнуть в одном красивом уголке Польши… Я снова на корте. Взяла с собой ракетку из конструктора Lego на тренировку. Их команда раздвинула границы воображения и реальности, создав эту ракету специально для меня", — написала представительница Польши в своих социальных сетях.
Напомним, в январе 2024 года Швёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group.
Популярное сейчас
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- ВСУ отошли из Крынок на Херсонщине, - СМИ
- В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1
- Крейчикова обыграла Паолини в финале Уимблдона
- Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1
- ЛЧ. Паневежис с украинцем в заявке довершил сенсацию, провал Пюника с Вакуленко и Брактовым