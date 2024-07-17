Ига Швёнтек похвасталась ракеткой из конструктора Lego

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" Ига Швёнтек поделилась кадрами новой ракетки на своей странице в социальной сети.

"После половины сезона, наполненного вызовами и хорошими моментами, у меня появилось буквально несколько дней, чтобы расслабиться и отдохнуть в одном красивом уголке Польши… Я снова на корте. Взяла с собой ракетку из конструктора Lego на тренировку. Их команда раздвинула границы воображения и реальности, создав эту ракету специально для меня", — написала представительница Польши в своих социальных сетях.

Напомним, в январе 2024 года Швёнтек заключила партнёрское соглашение с датской компанией Lego Group.