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Карлос Алькарас провел фотосессию с трофеем Уимблдона-2024

Теннис

Испанец поделился снимками в соцсети

Карлос Алькарас провел фотосессию с трофеем Уимблдона-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал снимки с фотосессии с завоёванным трофеем Уимблдона-2024 на Центральном корте.

На фотосессии Алькарас был одет в спортивные штаны, кроссовки и джемпер. Кроме того, Карлос взял испанский флаг.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул.

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