Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас провел фотосессию с трофеем Уимблдона-2024
Испанец поделился снимками в соцсети
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал снимки с фотосессии с завоёванным трофеем Уимблдона-2024 на Центральном корте.
На фотосессии Алькарас был одет в спортивные штаны, кроссовки и джемпер. Кроме того, Карлос взял испанский флаг.
Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1
- ЛЧ. Паневежис с украинцем в заявке довершил сенсацию, провал Пюника с Вакуленко и Брактовым
- Очередной громкий скандал. Аргентина и Энцо Фернандес после победы на Копа Америка спели расистскую песню про Францию
- Паолини прокомментировала поражение в финале Wimbledon
- Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ
- В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн