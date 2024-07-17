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Каспер Рууд и Стефанос Циципас сыграют за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Теннис

Турнир стартует 20 сентября

Каспер Рууд и Стефанос Циципас сыграют за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Фото: Tennis World USA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд и 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас присоединятся к сборной Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.

Норвежец и греческий теннисист выступят в команде с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

За сборную мира сыграют австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Ещё два теннисиста дополнят состав команды позднее. Капитан команды мира – Джон Макинрой.

Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

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