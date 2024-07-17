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Каспер Рууд сенсационно уступил 85-й ракетке мира
Норвежец не выиграл ни единого сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд неожиданно уступил во втором круге турнира категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). Он проиграл 85-й ракетке мира бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 3:6.
Бостад. Второй круг
Тьяго Монтейро — Каспер Рууд 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Рууд выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Монтейро два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале соревнований Монтейро сыграет с победителем матча Павел Котов (-) – Дуе Айдукович (Хорватия).
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