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Витория. Дарья Снигур отказалась от продолжения матча на старте соревнований

Теннис
Обновлено

Украинка покидает соревнования

Витория. Дарья Снигур отказалась от продолжения матча на старте соревнований

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дарья Снигур завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории. На старте соревнований украинка не смогла одолеть представительницу Мексики Марию Партильо Рамирес.

Матч был остановлен при счете 5:6 из-за отказа Снигур.

Витория. Первый круг
Дарья Снигур — Мария Портильо Рамирес - 5:6 (отказ)

Матч длился 49 минут. После этого поражения Дарья опустится в рейтинге теннисисток WTA.

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