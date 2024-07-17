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Витория. Дарья Снигур отказалась от продолжения матча на старте соревнований
Украинка покидает соревнования
Фото: Getty Images
Дарья Снигур завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории. На старте соревнований украинка не смогла одолеть представительницу Мексики Марию Партильо Рамирес.
Матч был остановлен при счете 5:6 из-за отказа Снигур.
Витория. Первый круг
Дарья Снигур — Мария Портильо Рамирес - 5:6 (отказ)
Матч длился 49 минут. После этого поражения Дарья опустится в рейтинге теннисисток WTA.
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