Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг турнира в Бостаде

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вместе с девятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом вышел в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Соревнования в Бостаде проходят на грунтовом покрытии.

В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд одолели Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

Стоит отметить, что Надаль продолжает своё выступление и в одиночном разряде Бостада, в то время как посеянный под вторым номером Рууд проиграл уже во втором круге.