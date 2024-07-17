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Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг турнира в Бостаде

Теннис

Теннисисты вышли в полуфинал соревнований

Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг турнира в Бостаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вместе с девятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом вышел в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Соревнования в Бостаде проходят на грунтовом покрытии.

В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд одолели Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].

Стоит отметить, что Надаль продолжает своё выступление и в одиночном разряде Бостада, в то время как посеянный под вторым номером Рууд проиграл уже во втором круге.

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