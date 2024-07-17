Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль и Каспер Рууд вышли во второй круг турнира в Бостаде
Теннисисты вышли в полуфинал соревнований
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вместе с девятой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом вышел в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Соревнования в Бостаде проходят на грунтовом покрытии.
В четвертьфинальном поединке Надаль и Рууд одолели Романа Сафиуллина и француза Тео Аррибаже.
Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, [12:10].
Стоит отметить, что Надаль продолжает своё выступление и в одиночном разряде Бостада, в то время как посеянный под вторым номером Рууд проиграл уже во втором круге.
Популярное сейчас
- Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
- Карлос Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона-2024. Это уже второе поражение серба испанцу на таком уровне
- В Федерации биатлона Украины прокомментировали отстранение Семеренко
- Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча