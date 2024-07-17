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Рафаэль Надаль: Мне нужны победы, чтобы обрести уверенность
Испанец высказался о победе над Лео Боргом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о победе над 21-летним Лео Боргом на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
Надаль пошутил, что залогом его успеха стала консультация перед матчем с отцом Лео – 11-кратным чемпионом мэйджоров бывшей первой ракеткой мира шведом Бьорном Боргом.
"Я думаю, что он хорошо провёл этот матч, у него впереди большое будущее, поэтому я могу только пожелать ему всего наилучшего.
Бьорн – мой капитан на Кубке Лэйвера, поэтому я попросил у него парочку советов по телефону о том, как сыграть в этом матче. К тому же мне это было нужно, так как я не играл последние два месяца. Мне нужны победы, чтобы обрести уверенность, поэтому, если он хороший капитан, сегодня он должен был быть на моей стороне (смеётся)", — сказал Надаль в интервью на корте.
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