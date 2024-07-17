Рафаэль Надаль: Мне нужны победы, чтобы обрести уверенность

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о победе над 21-летним Лео Боргом на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Надаль пошутил, что залогом его успеха стала консультация перед матчем с отцом Лео – 11-кратным чемпионом мэйджоров бывшей первой ракеткой мира шведом Бьорном Боргом.

"Я думаю, что он хорошо провёл этот матч, у него впереди большое будущее, поэтому я могу только пожелать ему всего наилучшего.

Бьорн – мой капитан на Кубке Лэйвера, поэтому я попросил у него парочку советов по телефону о том, как сыграть в этом матче. К тому же мне это было нужно, так как я не играл последние два месяца. Мне нужны победы, чтобы обрести уверенность, поэтому, если он хороший капитан, сегодня он должен был быть на моей стороне (смеётся)", — сказал Надаль в интервью на корте.