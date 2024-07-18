Серена Уильямс и Роджер Федерер признаны лучшими теннисистами ХХІ века по версии ESPN

Серена Уильямс и Роджер Федерер стали лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Список состоит из 100 лучших спортсменов современности. В него также вошли Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Список теннисистов, которые попали в топ-100 спортсменов:

2. Серена Уильямс

6. Роджер Федерер

11. Новак Джокович

12. Рафаэль Надаль

80. Энди Маррей

86. Винус Уильямс

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта.

Лучшим спортсменом стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.