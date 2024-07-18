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Серена Уильямс и Роджер Федерер признаны лучшими теннисистами ХХІ века по версии ESPN

Теннис

На третьем месте Новак Джокович

Серена Уильямс и Роджер Федерер признаны лучшими теннисистами ХХІ века по версии ESPN

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серена Уильямс и Роджер Федерер стали лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Список состоит из 100 лучших спортсменов современности. В него также вошли Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Список теннисистов, которые попали в топ-100 спортсменов:

2. Серена Уильямс

6. Роджер Федерер

11. Новак Джокович

12. Рафаэль Надаль

80. Энди Маррей

86. Винус Уильямс

При составлении рейтинга филиалы издания по всему миру выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тысяч голосов за тех или иных звёзд спорта.

Лучшим спортсменом стал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.

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Роджер Федерер Серена Уильямс
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