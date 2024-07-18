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Карлос Алькарас: Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя
Теннисист высказался об отношении к теннису
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что не хочет жертвовать отдыхом на вечеринках ради тенниса. После победы на "Ролан Гаррос" — 2024 Алькарас провёл три дня на острове Ибица.
"Для меня иметь возможность участвовать в турнирах такого уровня, как Уимблдон, и выигрывать их — воплощение мечты, но я также хочу иметь время для себя. Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя.
Небольшие поездки на Ибицу, две или три ночи с друзьями, чтобы насладиться отдыхом — я думаю, что это очень важно и необходимо, чтобы потом выйти с новыми силами на корт", — приводит слова испанца Relevo.
Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича.
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