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Карлос Алькарас: Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя

Теннис

Теннисист высказался об отношении к теннису

Карлос Алькарас: Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что не хочет жертвовать отдыхом на вечеринках ради тенниса. После победы на "Ролан Гаррос" — 2024 Алькарас провёл три дня на острове Ибица.

"Для меня иметь возможность участвовать в турнирах такого уровня, как Уимблдон, и выигрывать их — воплощение мечты, но я также хочу иметь время для себя. Я не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени на себя.

Небольшие поездки на Ибицу, две или три ночи с друзьями, чтобы насладиться отдыхом — я думаю, что это очень важно и необходимо, чтобы потом выйти с новыми силами на корт", — приводит слова испанца Relevo.

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, защитив свой прошлогодний титул. В финале Карлос (как и в 2023 году) обыграл серба Новака Джоковича.

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Карлос Алькарас
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