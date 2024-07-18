Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Бостаде

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче второго круга 38-летний Надаль в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Бостад. Второй круг

Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри 6:4, 6:4

Встреча Надаля с Норри продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Надаль четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету британского теннисиста один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.