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Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Бостаде
Испанец одержал победу в двухсетовом матче
Johan Lilja
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга 38-летний Надаль в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри.
Бостад. Второй круг
Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри 6:4, 6:4
Встреча Надаля с Норри продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Надаль четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету британского теннисиста один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.
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