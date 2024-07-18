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Рафаэль Надаль: Я ещё не наигрался

Теннис

Испанец прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде

Рафаэль Надаль: Я ещё не наигрался

Фото: IMAGO/Newspix

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче второго круга Надаль со счётом 6:4, 6:4 обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри.

"Прекрасные ощущения. Давно не выступал в туре… со времён "Ролан Гаррос". Хорошо, когда есть возможность конкурировать с таким великим игроком, как Кэмерон… это невероятные чувства. Я показывал хороший теннис. В какие-то моменты мне нужно было играть более агрессивно. Я не так часто участвую в соревнованиях. Поэтому подобные матчи и победы, как сегодня, помогают быть в ритме весь турнир. Это то, что мне нужно улучшить сегодня. Потому что я ещё не наигрался", — сказал Надаль в интервью на корте.

За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.

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Рафаэль Надаль
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