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Рафаэль Надаль: Я ещё не наигрался
Испанец прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде
Фото: IMAGO/Newspix
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В матче второго круга Надаль со счётом 6:4, 6:4 обыграл 42-ю ракетку мира представителя Великобритании Кэмерона Норри.
"Прекрасные ощущения. Давно не выступал в туре… со времён "Ролан Гаррос". Хорошо, когда есть возможность конкурировать с таким великим игроком, как Кэмерон… это невероятные чувства. Я показывал хороший теннис. В какие-то моменты мне нужно было играть более агрессивно. Я не так часто участвую в соревнованиях. Поэтому подобные матчи и победы, как сегодня, помогают быть в ритме весь турнир. Это то, что мне нужно улучшить сегодня. Потому что я ещё не наигрался", — сказал Надаль в интервью на корте.
За выход в полуфинал турнира в Бостаде Надаль сразится с 36-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.
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