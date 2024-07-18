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Хольгер Руне вышел в четвертьфинал соревнований в Гамбурге
Датчанин успешно преодолел второй раунд
Фото: Getty Images
17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В матче второго круга представитель Дании в двух сетах обыграл представителя Аргентины 151-ю ракетку мира Марко Трунгеллити.
Гамбург. Второй круг
Хольгер Руне — Марко Трунгеллити 6:4, 6:3
Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Руне восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинца два эйса, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из четырёх. Трунгеллити не выполнил ни одного эйса.
В 1/4 финала турнира в Гамбурге датчанин встретится с пятым сеяным соревнований в Германии французом Артюром Фисом.
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