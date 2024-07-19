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Американский теннисист Райлли Опелка сенсационно вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
Теннисист впервые добрался до этой стадии турнира категории АТР-250
Фото: tennisweekend
Американский теннисист Райлли Опелка вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). На стадии четвертьфинала он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда.
Ньюпорт. 1/4 финала
Райлли Опелка — Маккензи Макдональд 4:6, 6:3, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Опелка выполнил 27 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два их трёх брейк-пойнтов. На счету Макдональда четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт из двух.
За выход в финал Опелка сыграет с соотечественником Алексом Михельсеном.
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