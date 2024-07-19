Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству набранных брейк-поинтов на ТБШ

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лидером по количеству набранных брейк-пойнтов на турнирах серии "Большого шлема". Сейчас их в активе игрока 107.

На втором месте в топ-5 расположился первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер (83). За ним идут немецкий спортсмен Александр Зверев (78), Даниил Медведев (77) и сербский теннисист Новак Джокович (71).

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул.