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Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству набранных брейк-поинтов на ТБШ
Испанец обеспечил себе уверенный отрыв
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лидером по количеству набранных брейк-пойнтов на турнирах серии "Большого шлема". Сейчас их в активе игрока 107.
На втором месте в топ-5 расположился первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер (83). За ним идут немецкий спортсмен Александр Зверев (78), Даниил Медведев (77) и сербский теннисист Новак Джокович (71).
Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул.
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