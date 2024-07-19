  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству набранных брейк-поинтов на ТБШ
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству набранных брейк-поинтов на ТБШ

Теннис

Испанец обеспечил себе уверенный отрыв

Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству набранных брейк-поинтов на ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лидером по количеству набранных брейк-пойнтов на турнирах серии "Большого шлема". Сейчас их в активе игрока 107.

На втором месте в топ-5 расположился первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер (83). За ним идут немецкий спортсмен Александр Зверев (78), Даниил Медведев (77) и сербский теннисист Новак Джокович (71).

Напомним, Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, тем самым защитив свой прошлогодний титул.

По теме
yellow-arrow
Удар года. 192-я ракетка мира Квентин Халис лежа выиграл гейм
yellow-arrow
Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP
yellow-arrow
Американский теннисист Райлли Опелка сенсационно вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости