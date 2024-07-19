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Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP
Американский теннисист находится за пределами 1000 лучших
Фото: sportskeeda.com
1187-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP, пишет Olly в социальной сети X.
Напомним, в четвертьфинальном матче турнира он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
В полуфинале турнира Опелка встретится с соотечественником Алексом Михельсеном.
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