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Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP

Теннис

Американский теннисист находится за пределами 1000 лучших

Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории ATP

Фото: sportskeeda.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

1187-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира ATP, пишет Olly в социальной сети X.

Напомним, в четвертьфинальном матче турнира он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале турнира Опелка встретится с соотечественником Алексом Михельсеном.

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