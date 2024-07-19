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Удар года. 192-я ракетка мира Квентин Алис лежа выиграл гейм

Теннис
Обновлено

Невероятное мастерство продемонстрировал теннисист

Удар года. 192-я ракетка мира Квентин Алис лежа выиграл гейм

Фото: tennismajors.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 июля состоялся четвертьфинальный матч на турнире в Гштааде (Швейцария), в котором 192-я ракетка мира Квентин Алис обыграл представителя Бразилии Густаво Хита (№178).

В первом сете при счёте 3:1 (40:15) французский теннисист подскользнулся и упал, но несмотря на падение смог не только отбить удар, но и лежа выиграть гейм. В результате матч завершился победой Халиса со счётом 2:0 (6:1, 7:5)

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scorpius (Ck)
19.07.2024 в 14:41
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scorpius (Ck)
19.07.2024 в 14:41
sticker
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