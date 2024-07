Удар года. 192-я ракетка мира Квентин Алис лежа выиграл гейм

19 июля состоялся четвертьфинальный матч на турнире в Гштааде (Швейцария), в котором 192-я ракетка мира Квентин Алис обыграл представителя Бразилии Густаво Хита (№178).

В первом сете при счёте 3:1 (40:15) французский теннисист подскользнулся и упал, но несмотря на падение смог не только отбить удар, но и лежа выиграть гейм. В результате матч завершился победой Халиса со счётом 2:0 (6:1, 7:5)

One of the shots of the YEAR from Halys! ???? pic.twitter.com/qwNDifCmRF