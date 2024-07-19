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Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Гштааде

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Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Фото: eKathimerini

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-250 в Гштааде (Швейцария).

В 1/4 финала он обыграл итальянца Фабио Фоньини (80-й номер рейтинга АТР).

Гштаад. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Фабио Фоньини 6:4, 6:3

Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках поединка Циципас выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Фоньини три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Циципас, посеянный на турнире под первым номером, сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Маттео Берреттини (Италия).

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Стефанос Циципас
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