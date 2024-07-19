Элина Свитолина прекратила сотрудничество с Рамоном Слейтером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Об этом теннисистка объявила на своей странице в Instagram.

"Я хотела сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы прекрасно провели время, и он помог мне стать лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим совместным упорным усилиям.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Я сообщу вам всем, когда приму решение относительно своих дальнейших действий в отношении тренера, а пока хочу еще раз поблагодарить Рамона и пожелать ему всего наилучшего!", - написала Элина.

Напомним, что Свитолина начала сотрудничество со Слейтером с марта 2023 года.