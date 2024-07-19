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Элина Свитолина прекратила сотрудничество с Рамоном Слейтером
Украинка сотрудничала с тренером с 2023 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Об этом теннисистка объявила на своей странице в Instagram.
"Я хотела сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы прекрасно провели время, и он помог мне стать лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим совместным упорным усилиям.
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Я сообщу вам всем, когда приму решение относительно своих дальнейших действий в отношении тренера, а пока хочу еще раз поблагодарить Рамона и пожелать ему всего наилучшего!", - написала Элина.
Напомним, что Свитолина начала сотрудничество со Слейтером с марта 2023 года.
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