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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Теннис

Испанец одержал победу в четырехчасовом матче

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Фото: IMAGO/Newspix

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция). В 1/4 финала он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР).

Бостад. 1/4 финала

Рафаэль Надаль — Мариано Навоне 6:7 (2:7), 7:5, 7:5

Матч продолжался 4 часа 1 минуту. В рамках поединка Надаль выполнил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Навоне ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем, который в четвертьфинале одолел бразильца Тьяго Монтейро в трёх сетах.

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Рафаэль Надаль
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