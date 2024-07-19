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Рафаэль Надаль провел второй самый продолжительный матч в карьере

Теннис

Испанец провел на корте более 4 часов

Рафаэль Надаль провел второй самый продолжительный матч в карьере

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл второй по продолжительности трёхсетовый матч в карьере.

19 июля, в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) в трёх сетах.

Матч продолжался 4 часа 1 минуту. 38-летний Надаль лишь однажды в карьере провёл более продолжительный матч трёхсетового формата.

В 2009 году в полуфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) Рафаэль обыграл серба Новака Джоковича за 4 часа 3 минуты. В той встрече испанец отыграл три матчбола и победил с итоговым счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9).

В полуфинале Бостада Надаль сыграет со 130-й ракеткой мира хорватом Дуе Айдуковичем.

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