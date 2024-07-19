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Надаль прокомментировал второй самый длинный матч в своей карьере

Теннис

Испанец сумел выиграть матч несмотря на свой возраст

Надаль прокомментировал второй самый длинный матч в своей карьере

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Мариано Навоне в четвертьфинале грунтового турнира серии АТР-250 в Бостаде (Швеция).

Матч продолжался 4 часа 1 минуту.

– Это был ваш второй в карьере по продолжительности матч трёхсетового формата. В 2009 году матч против Джоковича был на 2 минуты дольше. Как вам удалось держать концентрацию всё это время?

– Нет, я не был сфокусирован всё время. Я вел 5:2, потом на несколько мгновений потерял концентрацию. Я смог физически продержаться до конца. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра. Сегодня я здесь и уже в полуфинале, а это очень важно. Даже не знаю, как отблагодарить всех за поддержку здесь в Бостаде, – сказал Надаль в интервью на корте после матча.

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