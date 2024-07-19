Рафаэль Надаль впервые за 2 года вышел в полуфинал

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года.

19 июля в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) за четыре часа.

В последний раз Надаль был в полуфинале на Уимблдоне-2022. Стоит отметить, что на тот матч он не вышел из-за травмы, полученной в четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем.