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Рафаэль Надаль впервые за 2 года вышел в полуфинал

Теннис

Испанец впервые дошел до этой стадии после травмы

Рафаэль Надаль впервые за 2 года вышел в полуфинал

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года.

19 июля в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (36-й номер рейтинга АТР) за четыре часа.

В последний раз Надаль был в полуфинале на Уимблдоне-2022. Стоит отметить, что на тот матч он не вышел из-за травмы, полученной в четвертьфинале с американцем Тейлором Фритцем.

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