Володько вышла в финал парного турнира ITF75 в Португалии

Украинская теннисистка Екатерина Володько вышла в финал парного турнира серии ITF W75 в Порту (Португалия). Наша теннисистка в паре с американкой Анной Роджерс победили дуэт Кабера/Да Силва Фик (Австралия).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-3) в пользу будущих финалисток. В решающем поединке украинско-американская пара встретится с Арианне Гартоно (Нидерланды) и Прартханой Тхомбаре (Индия).

Для Володько это первый парный финал в этом году.