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Володько вышла в финал парного турнира ITF75 в Португалии

Теннис
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Удачи в борьбе за титул

Володько вышла в финал парного турнира ITF75 в Португалии

Фото: beIN SPORTS

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Володько вышла в финал парного турнира серии ITF W75 в Порту (Португалия). Наша теннисистка в паре с американкой Анной Роджерс победили дуэт Кабера/Да Силва Фик (Австралия).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-3) в пользу будущих финалисток. В решающем поединке украинско-американская пара встретится с Арианне Гартоно (Нидерланды) и Прартханой Тхомбаре (Индия).

Для Володько это первый парный финал в этом году.

Напомним, что ранее Свитолина прекратила сотрудничество с тренером.

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