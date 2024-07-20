Надаль: Привет Бостад, полуфинал. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года.

19 июля в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (АТР №36) за четыре часа.

После поединка испанец поделился со своими поклонниками фото с матча и снимком процесса восстановления после игры. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.