Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Привет Бостад, полуфинал. Фото
Испанец снова борется за титул
Фото: IMAGO/Newspix
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года.
19 июля в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (АТР №36) за четыре часа.
После поединка испанец поделился со своими поклонниками фото с матча и снимком процесса восстановления после игры. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Володько
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ
- Элина Свитолина прекратила сотрудничество с Рамоном Слейтером
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Заря расписала мировую с Локомотивой на сборах в Словении
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн