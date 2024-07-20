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Надаль: Привет Бостад, полуфинал. Фото

Теннис

Испанец снова борется за титул

Надаль: Привет Бостад, полуфинал. Фото

Фото: IMAGO/Newspix

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, вышел в полуфинал турнира АТР впервые с 2022 года.

19 июля в 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (АТР №36) за четыре часа.

После поединка испанец поделился со своими поклонниками фото с матча и снимком процесса восстановления после игры. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Володько вышла в финал парного турнира ITF75 в Португалии.

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