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Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото

Теннис
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Дебютный триумф

Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) решил увековечить на своем теле победу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros-2024.

"Сказал родителям, что буду делать тату только на каждый первый выигранный "Шлем". Но победа на Уимблдоне особая, поэтому вполне возможно набью еще одну рядом с прошлогодней" – сказал Карлос.

Фото татуировки:

Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Надаль показал фото из четвертьфинала Бостада.

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Карлос Алькарас
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