Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) решил увековечить на своем теле победу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros-2024.

"Сказал родителям, что буду делать тату только на каждый первый выигранный "Шлем". Но победа на Уимблдоне особая, поэтому вполне возможно набью еще одну рядом с прошлогодней" – сказал Карлос.

Фото татуировки: