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Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото
Дебютный триумф
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) решил увековечить на своем теле победу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros-2024.
"Сказал родителям, что буду делать тату только на каждый первый выигранный "Шлем". Но победа на Уимблдоне особая, поэтому вполне возможно набью еще одну рядом с прошлогодней" – сказал Карлос.
Фото татуировки:
Напомним, что ранее Надаль
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