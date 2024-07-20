  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем

Теннис
Обновлено

Желаем скорейшего выздоровления

Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о перерыве в карьере, связанном с новыми проблемами со здоровьем.

"Такой травмы у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справиться, а боль не прекращается. Это был для меня очень сложный период (почти два года) в психологическом и эмоциональном плане, и физические трудности вдобавок к этому безусловно не помогают.

Я решила потратить время на то, чтобы как следует восстановиться, а не тренироваться и играть через боль" – сказала Халеп.

Напомним, что после возвращения в профессиональный теннис (румынка почти два года не играла из-за дисквалификации по допингу) Халеп успела сыграть два матча (оба проиграла).

По теме
yellow-arrow
Алькарас набил татуировку в честь победы на Roland Garros. Фото
yellow-arrow
Надаль: Привет Бостад, полуфинал. Фото
yellow-arrow
Володько вышла в финал парного турнира ITF75 в Португалии
Симона Халеп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости