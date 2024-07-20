Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о перерыве в карьере, связанном с новыми проблемами со здоровьем.

"Такой травмы у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справиться, а боль не прекращается. Это был для меня очень сложный период (почти два года) в психологическом и эмоциональном плане, и физические трудности вдобавок к этому безусловно не помогают.

Я решила потратить время на то, чтобы как следует восстановиться, а не тренироваться и играть через боль" – сказала Халеп.

Напомним, что после возвращения в профессиональный теннис (румынка почти два года не играла из-за дисквалификации по допингу) Халеп успела сыграть два матча (оба проиграла).