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Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем
Желаем скорейшего выздоровления
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о перерыве в карьере, связанном с новыми проблемами со здоровьем.
"Такой травмы у меня никогда раньше не было, и с ней тяжело справиться, а боль не прекращается. Это был для меня очень сложный период (почти два года) в психологическом и эмоциональном плане, и физические трудности вдобавок к этому безусловно не помогают.
Я решила потратить время на то, чтобы как следует восстановиться, а не тренироваться и играть через боль" – сказала Халеп.
Напомним, что после возвращения в профессиональный теннис (румынка почти два года не играла из-за дисквалификации по допингу) Халеп успела сыграть два матча (оба проиграла).
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