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Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге
Удачи в борьбе за основную сетку
Фото: ФТУ
Украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в первом поединке на турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия). В стартовом матче квалификации наша спортсменка одолела экс-пятую ракетку планеты, чешку Люцию Шафаржову.
Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-3) в пользу Анастасии. В финале квалификации Соболева сыграет против победительницы встречи Малечкова (Чехия)/Спитери (Италия). Украинка выиграла первый матч за последние шесть поединков.
Напомним, что Шафаржова завершила карьеру в 2019 году, после чего родила двоих детей.
Ранее Свитолина
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