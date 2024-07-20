Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в первом поединке на турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия). В стартовом матче квалификации наша спортсменка одолела экс-пятую ракетку планеты, чешку Люцию Шафаржову.

Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-3) в пользу Анастасии. В финале квалификации Соболева сыграет против победительницы встречи Малечкова (Чехия)/Спитери (Италия). Украинка выиграла первый матч за последние шесть поединков.

Напомним, что Шафаржова завершила карьеру в 2019 году, после чего родила двоих детей.