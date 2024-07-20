  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге

Теннис
Обновлено

Удачи в борьбе за основную сетку

Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге

Фото: ФТУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в первом поединке на турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия). В стартовом матче квалификации наша спортсменка одолела экс-пятую ракетку планеты, чешку Люцию Шафаржову.

Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-3) в пользу Анастасии. В финале квалификации Соболева сыграет против победительницы встречи Малечкова (Чехия)/Спитери (Италия). Украинка выиграла первый матч за последние шесть поединков.

Напомним, что Шафаржова завершила карьеру в 2019 году, после чего родила двоих детей.

Ранее Свитолина объявила о завершении работы с тренером.

По теме
yellow-arrow
Надаль – в финале турнира АТР250 в шведском Бостаде
yellow-arrow
Украинец Сачко проиграл на старте квалификации турнира в Австрии
yellow-arrow
Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем
Анастасия Соболева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости