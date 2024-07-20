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Украинец Сачко проиграл на старте квалификации турнира в Австрии

Теннис
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Украинец Сачко проиграл на старте квалификации турнира в Австрии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №292) проиграл на старте квалификации турнира серии Challenger в Кицбюэле (Австрия). В первом поединке на соревнованиях наш спортсмен проиграл словаку Лукашу Кляйну (АТР №118).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-1) в пользу финалиста квалификации. В решающем матче за основную сетку соревнований Кляйн сыграет против финна Отто Виртанена (АТР №137).

Что касается статистики, то Сачко совершил 3 подачи на вылет, реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов, отыграл 4 из 8 брейк-пойнтов и совершил 4 двойные ошибки.

Напомним, ранее украинка Соболева успешно стартовала в квалификации Праги.

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Виталий Сачко
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