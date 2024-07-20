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Надаль – в финале турнира АТР250 в шведском Бостаде

Теннис

Испанец снова набирает форму

Надаль – в финале турнира АТР250 в шведском Бостаде

Johan Lilja

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль (АТР №261) вышел в финал турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция). В матче 1/2 соревнований он одолел представителя Хорватии Дуе Айдуковича (АТР №130).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу Надаля, в активе которого 0 подач на вылет, 21 виннер, 6 из 6 использованных брейков, 8 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В решающем поединке за главный титул соревнований Рафаэль сыграет против победителя матча Тиранте/Боргеш.

Для Надаля этот финал станет первым по возвращении в большой теннис (испанец брал паузу в карьере в связи с травмой).

Напомним, ранее украинец Сачко проиграл на старте квалификации турнира в Австрии.

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Рафаэль Надаль
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