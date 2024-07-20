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Завацкая вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Праги
Катарина продолжает выступление в турнире
Фото: tennisnet
В рамках ½ квалификации Prague Open 2024 украинка победила чешскую теннисистку Амели Смейкалову.
В первом сете Завацкая совсем не ощутила сопротивления (6:1). Во второй партии соперница навязала борьбу и даже могла сравнять счет, но после 4:5 все же уступила.
Завтра Катарину ожидает финальный поединок квалификации против швейцарской спортсменки Конни Перрен. В последних 11 встречах 33-летняя теннисистка потерпела 7 поражений. Месяц назад Катарина победила другую представительницу Конфедерации Селин Наеф в ¼ отбора Уимблдона.
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