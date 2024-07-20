  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Праги
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Праги

Теннис
Обновлено

Катарина продолжает выступление в турнире

Завацкая вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Праги

Фото: tennisnet

Новина українською

В рамках ½ квалификации Prague Open 2024 украинка победила чешскую теннисистку Амели Смейкалову.

Читайте также: Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште

В первом сете Завацкая совсем не ощутила сопротивления (6:1). Во второй партии соперница навязала борьбу и даже могла сравнять счет, но после 4:5 все же уступила.

Завтра Катарину ожидает финальный поединок квалификации против швейцарской спортсменки Конни Перрен. В последних 11 встречах 33-летняя теннисистка потерпела 7 поражений. Месяц назад Катарина победила другую представительницу Конфедерации Селин Наеф в ¼ отбора Уимблдона.

По теме
yellow-arrow
Надаль – в финале турнира АТР250 в шведском Бостаде
yellow-arrow
Украинец Сачко проиграл на старте квалификации турнира в Австрии
yellow-arrow
Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Праге
Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости