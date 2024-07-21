Володько проиграла в финале парного турнира в Праге

Украинская теннисистка Екатерина Володько проиграла финал турнира серии ITF W75 в Порту (Португалия). В решающем поединке парного разряда наша спортсменка вместе со своей партнершей американкой Анной Роджерс уступили паре Арианне Гартоно (Нидерланды)/Прартхана Тхомбаре (Индия).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторок соревнований.

Отметим, что для Володько этот парный финал стал первым с октября 2023 года. Всего в карьере Екатерины 17 финалов на уровне ITF. В активе украинки пять титулов в паре.