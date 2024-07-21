Надаль: Очень счастлив вернуться в финал. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал свой выход в финал турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Очень счастлив вернуться в финал и... 19 лет спустя в финале здесь, в Бостаде.

Как я сказал в шутку, защищаю здесь свой титул с 2005 года" – написал испанец.