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Надаль: Очень счастлив вернуться в финал. Фото

Теннис
Обновлено

Испанец снова борется за титул

Надаль: Очень счастлив вернуться в финал. Фото

Фото: NU.nl

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал свой выход в финал турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Очень счастлив вернуться в финал и... 19 лет спустя в финале здесь, в Бостаде.

Как я сказал в шутку, защищаю здесь свой титул с 2005 года" – написал испанец.

Напомним, что ранее Володько проиграла в финале парного турнира в Праге.

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