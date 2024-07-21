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Надаль: Очень счастлив вернуться в финал. Фото
Испанец снова борется за титул
Фото: NU.nl
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал свой
"Очень счастлив вернуться в финал и... 19 лет спустя в финале здесь, в Бостаде.
Как я сказал в шутку, защищаю здесь свой титул с 2005 года" – написал испанец.
Напомним, что ранее Володько
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