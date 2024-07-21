Костюк показала фото с отдыха в Монте-Карло

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после неудачного выступления на Wimbledon решила отдохнуть в Монте-Карло. Соответствующий пост Костюк опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее на Олимпиаду-2024 реализовано рекордное количество билетов.