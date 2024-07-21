Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк показала фото с отдыха в Монте-Карло
Grand Slam по luxurious life
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после неудачного выступления на Wimbledon решила отдохнуть в Монте-Карло. Соответствующий пост Костюк опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее на Олимпиаду-2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Фиаско Шахтера против команды АПЛ, Оболонь сильнее ЛНЗ и Яремчук без Суперкубка Бельгии. Главные новости за 20 июля
- Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Ашур: Я родился в Украине, в Одессе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн