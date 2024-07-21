  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая и Соболева выиграли финал квалификации Prague Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая и Соболева выиграли финал квалификации Prague Open

Теннис

Прекрасное выступление украинок

Завацкая и Соболева выиграли финал квалификации Prague Open

Фото: ФТУ

Новина українською

Катарина Завацкая одержала волевую победу над швейцарской соперницей Конни Перрен. Сначала теннисистка уступила 5:7 в первом сете, но в дальнейшем уже держала игру под контролем (6:4, 6:3). В заключительной партии украинка устанавливала счет 3:0 и 5:1 по ходу противостояния.

Читайте также: Завацкая снялась с финала квалификации турнира в Будапеште

Анастасия Соболева оказалась сильнее чешской спортсменки Джессики Малечковой. 20-летняя украинка с легкостью выиграла в первом сете (6:2), но провалила вторую партию (2:6), после чего все-таки дожала оппонентку (6:3).

В других встречах викторию праздновали Оксана Селехметьева, Мона Бартель (Германия), Тара Вурт (Хорватия) и Луиза Чирико (США).

По теме
yellow-arrow
Костюк показала фото с отдыха в Монте-Карло
yellow-arrow
Надаль: Очень счастлив вернуться в финал. Фото
yellow-arrow
Володько проиграла в финале парного турнира в Праге
Катарина Завацкая Анастасия Соболева
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости