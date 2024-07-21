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Завацкая и Соболева выиграли финал квалификации Prague Open
Прекрасное выступление украинок
Фото: ФТУ
Катарина Завацкая одержала волевую победу над швейцарской соперницей Конни Перрен. Сначала теннисистка уступила 5:7 в первом сете, но в дальнейшем уже держала игру под контролем (6:4, 6:3). В заключительной партии украинка устанавливала счет 3:0 и 5:1 по ходу противостояния.
Анастасия Соболева оказалась сильнее чешской спортсменки Джессики Малечковой. 20-летняя украинка с легкостью выиграла в первом сете (6:2), но провалила вторую партию (2:6), после чего все-таки дожала оппонентку (6:3).
В других встречах викторию праздновали Оксана Селехметьева, Мона Бартель (Германия), Тара Вурт (Хорватия) и Луиза Чирико (США).
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