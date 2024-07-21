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Калинина вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Праги после 3-часового матча
Ангелина заслужила на продолжение выступления в турнире
фото - flashscore.com.ua
В 1/16 новокаховчанка одолела 18-летнюю чешскую теннисистку Сару Бейлек (№126). Несмотря на юный возраст, девушка создала немало проблем украинке.
В первом сете Калинина вела 3:0, но потеряла преимущество. При счете 5:5 Ангелине все же удалось завершить партию в свою пользу (7:5). Вторая часть дуэли длилась 77 минут и Сара вырвала победу (6:6, тай-брейк 9:7).
Финальный сет новокаховчанка начала с 3:0 и не сбавляла обороты (6:2). В следующем раунде украинка сыграет против француженки Эльзы Жакемо.
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