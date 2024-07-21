  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль проиграл в финальном матче турнира в Бостаде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль проиграл в финальном матче турнира в Бостаде

Теннис

Рафа устал под конец турнира

Надаль проиграл в финальном матче турнира в Бостаде

Фото: The North East Affairs

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль (АТР №261) проиграл в финальном матче турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция). В решающем матче за главный титул соревнований он уступил представителю Португалии Нуну Боргешу (АТР №51).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфатора турнира, в активе которого 2 подачи на вылет, 23 виннера, 5 из 12 использованных брейков, 16 невынужденных и 1 двойная ошибка.

По итогам соревнований Боргеш заработал 88 тысяч евро и 250 рейтинговых очков, он поднимется на 42-е место в мировом рейтинге. Надаль положил в карман 51,5 тысяч евро, 150 рейтинговых очков. В понедельник испанец совершит рывок – сразу на 161-ю строчку рейтинга.

Напомним, что ранее Калинина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Праги.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Быть в финале снова было здорово, спасибо за поддержку
yellow-arrow
Калинина вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Праги после 3-часового матча
yellow-arrow
Завацкая и Соболева выиграли финал квалификации Prague Open
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости