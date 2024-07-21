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Надаль проиграл в финальном матче турнира в Бостаде
Рафа устал под конец турнира
Фото: The North East Affairs
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль (АТР №261) проиграл в финальном матче турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция). В решающем матче за главный титул соревнований он уступил представителю Португалии Нуну Боргешу (АТР №51).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфатора турнира, в активе которого 2 подачи на вылет, 23 виннера, 5 из 12 использованных брейков, 16 невынужденных и 1 двойная ошибка.
По итогам соревнований Боргеш заработал 88 тысяч евро и 250 рейтинговых очков, он поднимется на 42-е место в мировом рейтинге. Надаль положил в карман 51,5 тысяч евро, 150 рейтинговых очков. В понедельник испанец совершит рывок – сразу на 161-ю строчку рейтинга.
Напомним, что ранее Калинина
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