Надаль: Быть в финале снова было здорово, спасибо за поддержку

Испанский теннисист, легендарный Рафаэль Надаль (АТР №261) поделился своими эмоциями после поражения в финале турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция).

"Поздравляем Нуну с первым титулом на ATP Tour. Очень заслуженный и особенный момент для него. Всего лучшего в остальном году и в карьере, которую, как он сказал, следует продолжать сейчас как никогда.

Быть в финале снова было здорово. Было отлично вернуться в Бостад. Большое спасибо всем командам, организовавшим это замечательное мероприятие. Кристер, Магнус, Анна, Анника, Изабелла и остальные замечательные сотрудники, которые заботятся о каждом игроке и каждой детали.

Всех моих поклонников во всем мире спасибо за поддержку" – написал Надаль на своей официальной странице в Instagram.