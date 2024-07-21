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Надаль: Быть в финале снова было здорово, спасибо за поддержку

Теннис

Испанец со словами благодарности

Надаль: Быть в финале снова было здорово, спасибо за поддержку

Фото: IMAGO/Newspix

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, легендарный Рафаэль Надаль (АТР №261) поделился своими эмоциями после поражения в финале турнира серии АТР250 в Бостаде (Швеция).

"Поздравляем Нуну с первым титулом на ATP Tour. Очень заслуженный и особенный момент для него. Всего лучшего в остальном году и в карьере, которую, как он сказал, следует продолжать сейчас как никогда.

Быть в финале снова было здорово. Было отлично вернуться в Бостад. Большое спасибо всем командам, организовавшим это замечательное мероприятие. Кристер, Магнус, Анна, Анника, Изабелла и остальные замечательные сотрудники, которые заботятся о каждом игроке и каждой детали.

Всех моих поклонников во всем мире спасибо за поддержку" – написал Надаль на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Праги.

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