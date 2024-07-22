Рафаэль Надаль назвал главную причину поражения в финале турнира в Бостаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении от португальца Нуну Боржеша в финале турнира в Бостаде.

"У меня большой опыт, и я знал, что всё будет непросто. Мне просто нужно принять всё, что происходит, и продолжать работать над собой. Я играл очень плохо, и мне грустно из-за этого. Я чувствовал себя опустошённым, и это могло быть нормально, потому что я долгое время не выступал в течение нескольких дней подряд, а также у меня были длинные и напряжённые матчи. Нуну заслужил победу, он много играл лучше меня.

Я всё время пытался найти решения, но уровень был очень далёк от того, что должен был показать. Для меня важно, чтобы моё тело выдержало требования недели, но физически и морально у меня кончились силы и энергия. Возможно, это было одной из причин моей плохой игры в финале, но мне нужно многое проанализировать", — приводит слова Надаля Punto de Break.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.