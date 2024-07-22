Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль назвал главную причину поражения в финале турнира в Бостаде
Испанец заявил, что далек от того уровня, который должен был показать
Фото: Tennis365
Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении от португальца Нуну Боржеша в финале турнира в Бостаде.
"У меня большой опыт, и я знал, что всё будет непросто. Мне просто нужно принять всё, что происходит, и продолжать работать над собой. Я играл очень плохо, и мне грустно из-за этого. Я чувствовал себя опустошённым, и это могло быть нормально, потому что я долгое время не выступал в течение нескольких дней подряд, а также у меня были длинные и напряжённые матчи. Нуну заслужил победу, он много играл лучше меня.
Я всё время пытался найти решения, но уровень был очень далёк от того, что должен был показать. Для меня важно, чтобы моё тело выдержало требования недели, но физически и морально у меня кончились силы и энергия. Возможно, это было одной из причин моей плохой игры в финале, но мне нужно многое проанализировать", — приводит слова Надаля Punto de Break.
27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере. Рафаэль Надаль, занимающий 261-ю строчку мирового рейтинга, сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года.
Популярное сейчас
- Сегодня Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один
- Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Соперник для Кривбасса и, возможно, для Динамо. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ