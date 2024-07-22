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Новак Джокович показал фото с подготовки к Олимпийским играм

Теннис

Серб опубликовал снимки в соцсети

Новак Джокович показал фото с подготовки к Олимпийским играм

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович поделился кадрами подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

"Готовимся к Олимпийским играм. Кто со мной?" — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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