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Новак Джокович показал фото с подготовки к Олимпийским играм
Серб опубликовал снимки в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович поделился кадрами подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже.
"Готовимся к Олимпийским играм. Кто со мной?" — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что серб завоевал одну олимпийскую медаль в карьере – бронзовую на Олимпиаде 2008 года. Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
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