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Катарина Завацкая покидает турнир в Чехии

Теннис

Украинка выбыла из соревнований

Катарина Завацкая покидает турнир в Чехии

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Катарина Завацкая покидает турнир WTA в Чехии. В первом круге соревнований она не смогла одолеть Линду Носкову.

Прага, Чехия. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Линда Носкова (Чехия, 1) 3:6, 2:6

Украинская теннисистка потерпела второе поражение в этом сезоне от соперницы, входящей в топ-50.

Завацкая третий раз в этом году сыграла в основной сетке турнира WTA.

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