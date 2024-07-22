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Катарина Завацкая покидает турнир в Чехии
Украинка выбыла из соревнований
Фото: tennisnet
Катарина Завацкая покидает турнир WTA в Чехии. В первом круге соревнований она не смогла одолеть Линду Носкову.
Прага, Чехия. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Линда Носкова (Чехия, 1) 3:6, 2:6
Украинская теннисистка потерпела второе поражение в этом сезоне от соперницы, входящей в топ-50.
Завацкая третий раз в этом году сыграла в основной сетке турнира WTA.
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