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Хуберт Хуркач пропустит Олимпийские игры из-за травмы колена

Теннис

Об этом написал сам теннисист

Хуберт Хуркач пропустит Олимпийские игры из-за травмы колена

Фото: GAMINGDEPUTY

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил, что не выступит на Олимпиаде в Париже.

"Привет. Я хочу сказать спасибо за все ваши сообщения, за вашу поддержку, которую я ощущаю. Это очень многое для меня значит. Моя реабилитация проходит хорошо, и я уже добился определённого прогресса. Однако я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, моё здоровье не позволяет сделать это. Конечно, я сам буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране выиграть как можно больше медалей. Спасибо всем ещё раз", — сказал Хуркач в видео в своих социальных сетях.

Напомним, Хуркач получил травму на Уимблдоне в матче с 34-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

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