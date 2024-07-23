  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Праге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Праге

Теннис

Украинка одержала победу в трехсетовом матче

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Праге

WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу во втором круге турнира WTA в Чехии. В матче за выход в третий круг она обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо.

WTA 250. Прага, Чехия. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Эльза Жакмо (Франция) 7:5, 3:6, 6:2

Для теннисисток этот матч стал третьим очным в карьере. В двох предыдущих встречах Калинина также брала верх.

Матч продлился около 2, 5 часов. Украинская теннисистка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала семь брейков.

В матче за выход в полуфинал Ангелина Калинина сыграет против победительницы встречи Магдалена Френх (Польша) - Доминика Шалкова (Чехия).

По теме
yellow-arrow
Энди Маррей проведет последние Олимпийские игры в карьере
yellow-arrow
Янник Синнер не смог вылететь на ОИ в Париж
yellow-arrow
Хуберт Хуркач пропустит Олимпийские игры из-за травмы колена
Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости