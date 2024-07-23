Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу во втором круге турнира WTA в Чехии. В матче за выход в третий круг она обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо.

WTA 250. Прага, Чехия. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Эльза Жакмо (Франция) 7:5, 3:6, 6:2

Для теннисисток этот матч стал третьим очным в карьере. В двох предыдущих встречах Калинина также брала верх.

Матч продлился около 2, 5 часов. Украинская теннисистка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала семь брейков.

В матче за выход в полуфинал Ангелина Калинина сыграет против победительницы встречи Магдалена Френх (Польша) - Доминика Шалкова (Чехия).