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Янник Синнер не смог вылететь на ОИ в Париж

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У итальянца проблемы со здоровьем

Янник Синнер не смог вылететь на ОИ в Париж

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Australian Open — 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отложил выезд на Олимпийские игры в Париж из-за высокой температуры. Об этом пишет Ansa со ссылкой на источник, близкий к теннисисту.

По данным источника, Синнер должен был уехать во Францию сегодня, 23 июля. На данный момент поездка перенесена на четверг, 25 июля, в день, когда запланирована жеребьёвка теннисного турнира, первые матчи которого должны состояться в субботу, 27 июля.

Янник Синнер планирует принять участие в одиночном и парном разряде (вместе с Лоренцо Музетти) теннисного турнира на Олимпиаде-2024.

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Янник Синнер
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