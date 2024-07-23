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Янник Синнер не смог вылететь на ОИ в Париж
У итальянца проблемы со здоровьем
фото - flashscore.com.ua
Чемпион Australian Open — 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отложил выезд на Олимпийские игры в Париж из-за высокой температуры. Об этом пишет Ansa со ссылкой на источник, близкий к теннисисту.
По данным источника, Синнер должен был уехать во Францию сегодня, 23 июля. На данный момент поездка перенесена на четверг, 25 июля, в день, когда запланирована жеребьёвка теннисного турнира, первые матчи которого должны состояться в субботу, 27 июля.
Янник Синнер планирует принять участие в одиночном и парном разряде (вместе с Лоренцо Музетти) теннисного турнира на Олимпиаде-2024.
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