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Энди Маррей проведет последние Олимпийские игры в карьере

Теннис

Британец завершит карьеру

Энди Маррей проведет последние Олимпийские игры в карьере

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский теннисист экс первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что Олимпийские игры в Париже станут для него последним профессиональным теннисным турниром в карьере.

"Я приехал в Париж на свой последний теннисный турнир. Выступления за Великобританию всегда были самыми запоминающимися неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что мне удастся сделать это ещё один раз!" — написал Маррей в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, что Олимпийский теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 4 августа.

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Энди Маррей
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