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Глава НОК Испании: Надаль – великий кумир олимпийского движения
Рафа проделал феноменальную работу ради участия в Играх
Фото: IMAGO/Newspix
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Испании Алехандро Бланко отметил стремление теннисиста Рафаэля Надаля попасть на Олимпиаду-2024.
"Надаль – великий кумир олимпийского движения. Работа, которую он проделал для участия в Играх, просто фантастическая. Мы должны поблагодарить его за это.
Если и будет какая-то символическая фотография с этой Олимпиады, то с парой Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. Это отражение испанского тенниса, который сейчас переживает фантастические времена", — приводит слова Бланко Mundo Deportivo.
Напомним, 21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном.
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